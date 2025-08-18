Новости общества

Громкие выхлопы, тонировка «наглухо»: ГАИ в центре Казани выявила более 125 нарушений за выходные

10:48, 18.08.2025

Особое внимание уделялось выявлению нарушений среди молодых водителей и в местах, известных как «злачные»

Фото: Динар Фатыхов

В минувшие выходные в центре Казани сотрудники полиции и Госавтоинспекции провели масштабные ночные рейды, направленные на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом написали в ГАИ Казани.

Особое внимание уделялось выявлению нарушений среди молодых водителей и в местах, известных как «злачные», — на улице Профсоюзной, Баумана, Кремлевской Набережной, парковке на площади 1000-летия и площади 1 Мая с улицей Кремлевской.

По данным ГАИ Казани, за две ночи рейдов экипажи Госавтоинспекции пресекли 125 правонарушений, совершенных водителями и пешеходами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди наиболее серьезных нарушений:

  • Пять водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.
  • Нарушения правил тонировки передних стекол автомобилей.
  • 12 случаев превышения нормативов уровня шума.
  • Девять случаев несанкционированного изменения конструкции транспортного средства (занижение, установка ГБО и т.д.).

Кроме того, были выявлены и другие грубые нарушения ПДД.

В результате рейдов 27 транспортных средств были перемещены на специализированную охраняемую стоянку.

Рената Валеева

Общество Татарстан

