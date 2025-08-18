Громкие выхлопы, тонировка «наглухо»: ГАИ в центре Казани выявила более 125 нарушений за выходные
Особое внимание уделялось выявлению нарушений среди молодых водителей и в местах, известных как «злачные»
В минувшие выходные в центре Казани сотрудники полиции и Госавтоинспекции провели масштабные ночные рейды, направленные на охрану общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения. Об этом написали в ГАИ Казани.
Особое внимание уделялось выявлению нарушений среди молодых водителей и в местах, известных как «злачные», — на улице Профсоюзной, Баумана, Кремлевской Набережной, парковке на площади 1000-летия и площади 1 Мая с улицей Кремлевской.
По данным ГАИ Казани, за две ночи рейдов экипажи Госавтоинспекции пресекли 125 правонарушений, совершенных водителями и пешеходами.
Среди наиболее серьезных нарушений:
- Пять водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.
- Нарушения правил тонировки передних стекол автомобилей.
- 12 случаев превышения нормативов уровня шума.
- Девять случаев несанкционированного изменения конструкции транспортного средства (занижение, установка ГБО и т.д.).
Кроме того, были выявлены и другие грубые нарушения ПДД.
В результате рейдов 27 транспортных средств были перемещены на специализированную охраняемую стоянку.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».