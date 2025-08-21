Число погибших от голода в секторе Газа превысило 270 человек

С 27 июля по 20 августа Израиль разрешил въехать в сектор 2 187 грузовикам — это не более 15% потребностей населения в помощи

Министерство здравоохранения палестинского полуэксклава сообщило о трагическом увеличении числа погибших от голода и недоедания на фоне продолжающейся блокады сектора Газа. По данным ведомства, общее число жертв возросло до 271 человека, включая 112 детей.

— Минздрав сектора Газа за последние 24 часа зарегистрировал два случая гибели людей от голода и недоедания. Тем самым общее число погибших от голода возросло до 271, включая 112 детей, — говорится в заявлении министерства.

Власти Газы утверждают, что после частичного возобновления поставок гумпомощи с 27 июля по 20 августа Израиль разрешил въехать в сектор 2 187 грузовикам, что, по их оценкам, покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль запрещает ввоз в сектор сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки.

Местные власти также заявляют, что основная часть грузовиков подвергается разграблению при попустительстве израильских военных. По их оценкам, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, предметах первой необходимости, топливе и медикаментах следует ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ранее заявлял, что отказ Израиля гражданским лицам в доступе к продовольствию в Газе может представлять собой преступление против человечности, и подчеркнул, что объем разрешенной к ввозу помощи далек от необходимого.

ЦАХАЛ начала наступление в городе Газа.



Рената Валеева