Jerusalem Post: армия Израиля начала наступление в городе Газа

На этой неделе будет отправлено около 60 000 призывных повесток, а еще 20 000 — в конце месяца

Фото: Реальное время

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление в городе Газа. Об этом сообщило издание Jerusalem Post со ссылкой на бригадного генерала Эффи Дефрина.

— Наши войска уже контролируют окраины города, — заявил Дефрин. Он также подтвердил, что на этой неделе будет отправлено около 60 000 призывных повесток, а еще 20 000 — в конце месяца.

Дефрин заверил, что ЦАХАЛ работает над созданием достаточного количества мест для безопасной эвакуации мирных жителей из Газы, а также для оказания им помощи и медицинского обслуживания.

Данное наступление последовало за санкционированием министром обороны Израиля Исраэлем Кацем масштабной военной операции в секторе Газа под названием «Колесницы Гидеона — 2» 20 августа. Согласно плану, операция подразумевает полное установление контроля над городом Газа и прилегающими районами и должна завершиться до 2026 года. В ней, как ожидается, примут участие до 130 тысяч резервистов.

Ожидается, что 21 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Кац утвердят планы по захвату города Газа. Обсуждение состоится на фоне предложения ХАМАС, поддержанного посредниками из Египта и Катара, о частичном перемирии, которое будет включать освобождение 10 живых заложников и 60-дневное прекращение огня.

Рената Валеева