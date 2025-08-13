В Татарстане стартовал проект «ИнформУИК» для информирования граждан о выборах

Проект охватит крупнейшие города республики — Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск и Бугульму

Фото: предоставлено ЦИК РТ

В преддверии Единого дня голосования ЦИК Татарстана запустила обновленный проект «ИнформУИК», направленный на дополнительное информирование граждан о предстоящих выборах.

Члены избирательных комиссий и волонтеры в местах массового пребывания граждан консультируют татарстанцев, отвечают на их вопросы о выборах и раздают информационные материалы о Едином дне голосования в республике.



Проект «ИнформУИК» охватит крупнейшие города республики — Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск и Бугульму. Члены избиркомов и волонтеры будут работать в местах большого скопления граждан: у проходных крупных предприятий, на площадях, у торговых центров, в парках, скверах и на набережных.

Участников проекта легко узнать по белым ветровкам, футболкам и бейсболкам с логотипом выборов раиса Татарстана. Информационные точки в общественных местах также украшены символикой выборов.

Напомним, Единый день голосования в Татарстане назначен на 14 сентября. Избирательные участки будут открыты с 7:00 до 20:00.

Рената Валеева