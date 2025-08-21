Российские ученые разработали экспресс-тест для выявления бруцеллеза за 90 минут

Бруцеллез — широко распространенная инфекция, переносчиками которой чаще всего являются домашние животные, особенно крупный и мелкий рогатый скот

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора разработали тест для быстрого и точного выявления возбудителя бруцеллеза — опасного инфекционного заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе.

Бруцеллез — широко распространенная инфекция, переносчиками которой чаще всего являются домашние животные, особенно крупный и мелкий рогатый скот. Заболевание трудно диагностировать на ранних стадиях из-за схожести симптомов с другими болезнями.

Новый экспресс-тест позволяет выявить возбудитель бруцеллеза всего за 90 минут, обеспечивая высокую точность диагностики.

Разработка осуществлена в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».

— Создание теста — важный шаг в борьбе с бруцеллезом, разработка значительно повысит эффективность диагностики этого опасного заболевания, — отмечают разработчики. Быстрая и точная диагностика позволит своевременно начать лечение и предотвратить распространение инфекции.

Ранее прокуратура Балтасинского района провела проверку и обнаружила нарушения ветеринарного законодательства в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. Это связано с выявлением возбудителя бруцеллеза у овец и коз.

Рената Валеева