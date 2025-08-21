Пенсия в Татарстане выросла на 28% за последние три года

Она опережает показатели в ПФО, но отстает от среднего уровня по России

Фото: Артем Дергунов

Средняя номинальная пенсия в Татарстане с 2022 года выросла на 28%, выяснило «Реальное время» из данных Фонда пенсионного и социального страхования. На 1 июля 2025 года она составляет 23 161 рубль 31 копейку. Это выше среднего показателя в Приволжском федеральном округе (22,7 тысячи), но ниже уровня по всей стране (23,5 тысячи).

Единственным регионом в ПФО, обгоняющим средний федеральный показатель, оказался Пермский край. Там средняя номинальная пенсия составляет 23 617 рублей 46 копеек. Наименьший размер пенсии в федеральном округе отмечен в Марий Эл — 21 193 рубля 68 копеек.

Татарстан в ПФО оказался на шестом месте, уступая Пермскому краю, Удмуртии (23,4 тысячи), Нижегородской (23,3 тысячи), Самарской (23,22 тысячи) и Кировской (23,2 тысячи) областям. При этом только в этих регионах пенсия оказалась выше 23 тысяч рублей. После Татарстана с большим отставанием идет Башкортостан со средней пенсией в 22 844 рубля 70 копеек.

Артем Гафаров