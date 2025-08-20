Министр обороны Израиля утвердил план захвата Газы под названием «Колесницы Гидеона — 2»

В ближайшие дни повестки будут разосланы 60 000 резервистам, которым будет предоставлено не менее двух недель на сборы

Министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа под кодовым названием «Колесницы Гидеона — 2». Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

— После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде, — цитирует Kan заявление Каца.

По данным гостелерадиокомпании, в ближайшее время ожидается объявление о дополнительной мобилизации резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Газета The Times of Israel сообщает, что в ближайшие дни повестки будут разосланы 60 000 резервистам, которым будет предоставлено не менее двух недель на сборы. Издание также утверждает, что «в случае начала наступления на город Газа» 130 000 израильтян «будут находиться в резерве во время операции».

