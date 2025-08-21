Новости общества

МВД: мошенники в Max арендуют аккаунты для обмана пользователей

08:58, 21.08.2025

Аналогичная схема ранее была отработана мошенниками в мессенджере WhatsApp*

Фото: Динар Фатыхов

Мошеннические кол-центры начали использовать новую схему обмана, арендуя аккаунты в российском мессенджере Max у обычных пользователей. Об этом сообщило в МВД.

Мошенники предлагают пользователям во временное пользование свои аккаунты за вознаграждение в размере $10—15. Чаще всего на эту схему соглашаются школьники и студенты, для которых данная сумма является значительной.

В МВД отметили, что аналогичная схема ранее была отработана мошенниками в мессенджере WhatsApp*.

— С администрацией мессенджера Max организовано взаимодействие, информация о выявленных фактах передается, после чего аккаунты незамедлительно блокируются. В то же время для прекращения противоправной деятельности через аккаунт WhatsApp* необходимо заблокировать сам абонентский номер, на который он зарегистрирован, — пояснили в УБК.

В МВД подчеркнули, что не существует абсолютно безопасных цифровых платформ, но важно, чтобы администрация платформ была открыта для диалога, действовала оперативно и не оставалась равнодушной к своим пользователям.

Рената Валеева
Справка

*принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ

