Российская авиакомпания запустит прямые рейсы из Казани в Сургут осенью

Из Казани самолеты будут вылетать по понедельникам и пятницам, первый рейс запланирован на 27 октября

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Nordwind Airlines объявила о запуске прямых регулярных рейсов из Казани в Сургут осенью 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Рейсы будут выполняться совместно с авиакомпанией «Икар».

Полеты начнутся в конце октября и будут осуществляться на самолете Embraer 190, рассчитанном на 110 пассажиров.

Из Сургута рейсы будут отправляться по вторникам и субботам, начиная с 28 октября. Время в пути составит 2 часа 40 минут. Из Казани в Сургут самолеты будут вылетать по понедельникам и пятницам, первый рейс запланирован на 27 октября. Время в пути в этом направлении составит 2 часа 25 минут.

Рената Валеева