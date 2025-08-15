«ЮВТ Аэро» открывает регулярный рейс Пермь — Горно-Алтайск

Полеты будут осуществляться раз в неделю, по пятницам

Фото: Реальное время

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» открывает новый регулярный рейс Пермь — Горно-Алтайск. Об этом сообщает ее пресс-служба.

Полеты будут осуществляться раз в неделю по пятницам. Первый рейс будет выполнен 22 августа.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Стоимость авиабилета в одну сторону составит от 10,9 тыс. рублей. В сумму входит багаж весом 10 кг и 5 кг ручной клади. В полете пассажиры проведут порядка 2,5 часа.



Галия Гарифуллина