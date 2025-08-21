С 1 сентября в России вступит в силу новый перечень медицинских ограничений к управлению авто
В перечень психических расстройств добавлены «Общие расстройства психологического развития», к которым относятся аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта
С 1 сентября 2024 года в России вступит в силу обновленный перечень медицинских противопоказаний, при которых запрещено управление транспортными средствами. Изменения, закрепленные постановлением правительства в апреле текущего года, касаются списка психических расстройств и заболеваний глаз, передает ТАСС.
В частности, в перечень психических расстройств добавлены «Общие расстройства психологического развития», к которым относятся аутизм, синдром Аспергера и синдром Ретта.
Список болезней глаза претерпел изменение: вместо «ахроматопсии» (полного отсутствия цветового зрения) теперь указаны «аномалии цветового зрения», под которыми подразумевается дальтонизм.
Остальные противопоказания остались без изменений. В их числе — эпилепсия, шизофрения и другие серьезные заболевания. В некоторых пунктах были внесены уточнения, касающиеся кодов международной классификации болезней.
