Чжоу: китайские электромобили могут занять значительную долю российского рынка

К концу 2024 года доля китайских автомобилей на российском рынке превысила 15%

Фото: Дарья Пинегина

Китайские компании, активно развивающие технологии электротранспорта, создают предпосылки для роста числа китайских электромобилей на российском рынке, учитывая интересы России в развитии этого сегмента. Такое мнение высказал председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на сессии, посвященной перспективам двустороннего сотрудничества в автомобилестроении и спецтехнике, проходящей в рамках международного форума «Ростки» в Казани.

— Китай активно развивает автомобили на новых источниках энергии, в том числе на электричестве. Российское правительство приняло стратегию до 2030 года, согласно которой доля электромобилей может достигнуть 30%. Поэтому есть объективные предпосылки для роста числа электромобилей, которые могли бы из Китая отправиться в Россию, — отметил эксперт, пишет ТАСС.

По данным Новгородского университета, к концу 2024 года доля китайских автомобилей на российском рынке превысила 15%, а в продажах новых автомобилей китайские бренды заняли 60% общего объема. Однако в настоящее время в РФ по-прежнему доминируют автомобили на классических видах топлива.

Реальное время / realnoevremya.ru

Агентство «Автостат» сообщает, что в 2024 году в России было продано 17,8 тыс. электромобилей, что составляет 1,1% от общего объема реализации новых легковых машин.

Согласно концепции правительства по развитию производства и использования электротранспорта в РФ на период до 2030 года, при ускоренном развитии рынка, предполагающем активную поддержку инфраструктуры и спроса, доля электромобилей может достичь 30% к 2030 году.

Международный форум «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18—19 августа.

Рената Валеева