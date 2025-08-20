Жителю Челнов грозит тюрьма за расправу над сожительницей

В ходе ссоры, вызванной личной неприязнью и ревностью, мужчина нанес женщине множественные удары табуретом и ножом

Фото: Реальное время

В Челнах 40-летний мужчина обвиняется в убийстве своей 48-летней сожительницы. По версии следствия, трагедия произошла ночью 12 июня 2025 года. Мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом, был под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Татарстану.

В ходе ссоры, вызванной личной неприязнью и ревностью, он нанес женщине множественные удары табуретом и ножом. От полученных травм сожительница скончалась на месте.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело теперь будет рассматриваться в суде.

Анастасия Фартыгина