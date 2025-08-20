Выпускникам юрфаков Татарстана выплатят по миллиону рублей за работу в МВД

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане МВД объявило набор на работу в органы предварительного следствия и предлагает привлекательные условия для новых сотрудников. В рамках новой инициативы всем выпускникам юридических факультетов гражданских вузов, которые поступят на службу, будет выплачиваться единовременная сумма в размере 1 млн рублей при получении первого специального звания, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Сотрудники МВД могут рассчитывать на стабильную зарплату, оплачиваемый отпуск от 40 дней, который увеличивается со стажем работы, а также получают право на пенсию после 20 лет службы. Кроме того, предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание для сотрудников и их семей.

При переводе на новое место службы новички получат подъемное пособие и компенсацию за переезд. Также предусмотрены ежеквартальные дополнительные выплаты и доплаты за совмещение обязанностей, которые могут достигать 100% от оклада. Дополнительные выплаты за работу в выходные и праздничные дни составляют от 15% до 200% от оклада.

Эта инициатива Кабмина Татарстана направлена на привлечение молодых специалистов в органы правопорядка и улучшение кадрового состава.

Анастасия Фартыгина