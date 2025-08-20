В Чистопольском районе Татарстана открыли новый завод по переработке картофеля
Завод планирует перерабатывать 36 тыс. тонн картофеля в год и выпускать 18 тыс. тонн готовой продукции
В Чистопольском районе Татарстана открылся новый завод по переработке и консервированию картофеля под названием «Чисто Фри». В церемонии открытия приняла участие министр сельского хозяйства России Оксана Лут и раис республики Рустам Минниханов. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
Завод планирует перерабатывать 36 тыс. тонн картофеля в год и выпускать 18 тыс. тонн готовой продукции. Это важный шаг для региона, который занимает второе место в России по производству картофеля.
Кроме того, министр вместе с местными властями осмотрела дома, построенные в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
— «Чисто Фри» — это современное предприятие с высокими технологиями. Мы продолжим поддерживать перерабатывающие предприятия в Татарстане, — отметила Оксана Лут.
В этом году сбор урожая картофеля вырастет до 7,5—7,6 млн тонн, заявила министр сельского хозяйства и продовольствия России.
