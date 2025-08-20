В России завершили свыше 720 проектов благодаря бюджетным кредитам

Татарстан — лидер среди регионов по реализации инфраструктурных мероприятий

Фото: Динар Фатыхов

С 2022 года в 71 регионе России успешно реализованы более 720 различных объектов и проектов, финансируемых за счет бюджетных кредитов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Благодаря выгодным условиям — низкой ставке 3% и длительному сроку кредитования (на 15 лет) — субъекты получают возможность реализовывать значимые для граждан проекты без сильной долговой нагрузки. ИБК (инфраструктурные бюджетные кредиты, — прим. ред.) и СКК (специальные казначейские кредиты, — прим. ред.) помогают не только создавать современные дороги, объекты ЖКХ, больницы и детские сады, но и развиваться регионам в целом, — сказал вице-премьер.

Он также отметил, что программа позволила привлечь в регионы свыше 3,7 триллиона рублей частных инвестиций, создать около 44 тысяч рабочих мест и ввести в эксплуатацию почти 33 миллиона квадратных метров жилья. Среди регионов-лидеров по реализации инфраструктурных проектов Татарстан находится на первом месте: с 2022 года в регионе введено в эксплуатацию 3,88 млн кв. м жилья. Помимо республики, в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (3,43 млн кв. м) и Свердловская область (2,54 млн кв. м).

Общий объем обновленного общественного транспорта составил более 8 тысяч единиц. Первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин уточнил, что модернизированы 514 км дорожных покрытий и 1 440 км инженерных коммуникаций.

Программа продолжается и включает более тысячи текущих проектов:

— В рамках программы ИБК продолжаются работы по 476 объектам и мероприятиям в 76 регионах, по СКК — по 239 объектам и мероприятиям в 40 регионах. Среди них — проектирование и строительство магистрального водовода Чиркей — Махачкала — Каспийск в Республике Дагестан, реконструкция автомобильной дороги Апатиты — Кировск в Мурманской области, реконструкция очистных сооружений канализации в Московской области. Кроме этого, в Москве, Вологодской, Тамбовской и Челябинской областях планируется поставка еще 174 единиц новых автобусов, троллейбусов, трамваев и составов МЦД, — сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Ранее стало известно, что четыре региона ПФО получили списание долгов на миллиарды рублей. Их списали тем субъектам, кто успешно реализовал инфраструктурные проекты.

Наталья Жирнова