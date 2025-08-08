Четыре региона ПФО получили списание долгов на миллиарды рублей

Их списали тем субъектам, кто успешно реализовал инфраструктурные проекты

Фото: Дарья Пинегина

Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам еще 12 регионам, успешно реализовавшим инфраструктурные проекты. В числе счастливчиков оказались сразу четыре субъекта ПФО: Мордовия и Чувашия, а также Нижегородская и Ульяновская области. Об этом сообщили в пресс-службе.

Решение о списании долгов было принято в рамках программы стимулирования развития региональной экономики. Общий объем списанной задолженности для 12 регионов превышает 29 млрд рублей. Списание может достигать до двух третей задолженности по кредитам.



Всего с начала 2025 года списание долгов получили 36 регионов на общую сумму 105,6 млрд рублей.

Ранее Минфин списал задолженность по бюджетным кредитам 28 регионам страны на общую сумму 58,3 млрд рублей, в том числе двум регионам ПФО.



Рената Валеева