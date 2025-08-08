Четыре региона ПФО получили списание долгов на миллиарды рублей
Их списали тем субъектам, кто успешно реализовал инфраструктурные проекты
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам еще 12 регионам, успешно реализовавшим инфраструктурные проекты. В числе счастливчиков оказались сразу четыре субъекта ПФО: Мордовия и Чувашия, а также Нижегородская и Ульяновская области. Об этом сообщили в пресс-службе.
Решение о списании долгов было принято в рамках программы стимулирования развития региональной экономики. Общий объем списанной задолженности для 12 регионов превышает 29 млрд рублей. Списание может достигать до двух третей задолженности по кредитам.
Всего с начала 2025 года списание долгов получили 36 регионов на общую сумму 105,6 млрд рублей.
Ранее Минфин списал задолженность по бюджетным кредитам 28 регионам страны на общую сумму 58,3 млрд рублей, в том числе двум регионам ПФО.
