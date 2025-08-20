Компаниям на грани банкротства разрешат брать кредиты для стабилизации

Решение обусловлено необходимостью поддержки предприятий угольной, девелоперской, транспортной и других отраслей, сохраняющих риски банкротств

Фото: Максим Платонов

Минфин и ФНС получили поручение от вице-премьера Александра Новака проработать механизм выдачи кредитов компаниям, находящимся в банкротном состоянии. Об этом сообщают «Известия», отмечая, что данное решение обусловлено необходимостью поддержки предприятий угольной, девелоперской, транспортной и других отраслей, сохраняющих риски банкротств.

В настоящее время действующее законодательство предписывает направлять все поступающие денежные средства юрлица в процедуре банкротства на выплаты кредиторам. Это делает кредитование таких компаний банками крайне рискованным и зачастую невозможным.

— То есть банки вынуждены отдавать деньги без гарантий возврата, поэтому такие сделки они не согласовывают. Исключения возможны по решению суда, но единого подхода в этом вопросе нет. Фактически в правительстве формируют новый механизм, когда компании-должники смогут получать стабилизационные кредиты под неотложные нужды, — пояснил член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предполагается, что средства смогут поступать на спецсчета, гарантирующие возврат, или выдаваться только на социально значимые проекты.

Зампред комитета СФ по экономполитике Юрий Федоров назвал это смягчение ограничений новой антикризисной мерой, направленной на поддержку наиболее пострадавших от санкций и экономической нестабильности отраслей.

Эксперты сходятся во мнении, что нововведение поможет предотвратить закрытие предприятий и сохранить рабочие места.

Однако, по мнению члена правления фонда содействия инициативам регионов Дмитрия Прокофьева, необходима тщательная оценка рисков, поскольку в случае неверной оценки убытки банков придется компенсировать.

Как ранее заявил статс-секретарь — замминистра энергетики Дмитрий Исламов, более 50 угольных предприятий в России находятся в «красной зоне» — остановлены или близки к прекращению работы.



Рената Валеева