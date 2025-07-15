Более 50 угольных предприятий России остановлены или на грани закрытия

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Российская угольная промышленность переживает непростые времена. Как заявил статс-секретарь — заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов, более 50 угольных предприятий в России находятся в «красной зоне» — остановлены или близки к прекращению работы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам замглавы Минэнерго, речь идет в основном о шахтах и разрезах. Ситуация в отрасли в целом оставляет желать лучшего: по итогам 2024 года убытки угледобывающих предприятий составили 112,6 млрд рублей.

На 1 января 2024 года, по данным министерства, добычу угля в России вели 179 предприятий.

ПФО занял пятое место по размерам зарплат в угольной промышленности. Работодатели в этой сфере готовы платить 80,6 тыс. рублей в месяц.

Рената Валеева