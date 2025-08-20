Российские ученые запатентовали новую осколочно-термобарическую гранату

Основными поражающими факторами являются осколочное и фугасное действие

Фото: Мария Зверева

Научно-исследовательский институт прикладной химии (НИИПХ) запатентовал новую ручную осколочно-термобарическую гранату, предназначенную для поражения живой силы противника, находящейся как в средствах бронезащиты, так и в укрытиях. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ.

Разработанная граната имеет цилиндрическо-полусферический полимерный корпус, содержащий до 900 поражающих элементов в виде шариков из стали или тяжелого сплава (например, на основе вольфрама). Шарики, соединенные в плотную укладку, надежно закреплены в единой форме цельной оболочки корпуса гранаты при помощи полимерной связки, например полиамида.

Граната также оснащена комбинированной шашкой из взрывчатого и термобарического составов и комплектуется штатным запалом УДЗ-5.

Основными поражающими факторами являются осколочное и фугасное действие, а также тепловое воздействие от взрыва.

Особенностью новой гранаты является то, что взрыв термобарического заряда обеспечивает увеличенное время положительной фазы сжатия, что приводит к увеличению начальной скорости разлета поражающих элементов до 1300—1500 м/с. По данным разработчиков, сплошное поражение живой силы в средствах бронезащиты второго класса обеспечивается на расстоянии до восьми метров.



Рената Валеева