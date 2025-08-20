Александровск-Сахалинский признан городом с самым длинным названием в России
Город Александровск-Сахалинский в Сахалинской области обладает самым длинным названием среди городов России, состоящим из 25 символов. Об этом сообщили РИА «Новости» в Росреестре.
— Согласно данным Государственного каталога географических названий, самое длинное название имеет город Александровск-Сахалинский (25 символов), — заявили в ведомстве.
Всего среди более чем 1250 российских городов 67 имеют повторяющиеся названия.
В 2026—2027 годах в Татарстане дадут кадастровую оценку 1,7 млн объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН.
