В Татарстане пройдет кадастровая оценка 1,7 млн земельных участков

Предыдущая государственная кадастровая оценка в Татарстане была проведена в 2022 году

В 2026—2027 годах в Татарстане дадут кадастровую оценку 1,7 млн объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

Предыдущая государственная кадастровая оценка в Татарстане была проведена в 2022 году — процедуру прошло более 1,7 млн земельных участков.

— Основная цель государственной кадастровой оценки — создание на ее основе налоговой базы для исчисления земельного и имущественного налогов. Кроме того, исходя из данных оценки рассчитывается размер арендной платы за земельный участок (в том числе находящийся в государственной или муниципальной собственности) или компенсация за те земельные участки, которые изымаются для муниципальных нужд, — отметили в Росреестре Татарстана.

В 2023 году в республике закончили государственную кадастровую оценку объектов капитального строительства. Ее получило более 2,8 млн объектов недвижимости. Результаты данных оценок применяются в Татарстане с 1 января 2024 года.

Дарья Сайфиева