Татарстан вошел в топ-5 регионов по размеру потребкредитов

Средний чек потребкредита в республике составил 210,5 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошла в пятерку регионов-лидеров России по среднему размеру выданных потребительских кредитов в июле 2025 года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний чек потребкредита в республике составил 210,5 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НБКИ со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

В целом по России средний размер потребительского кредита в июле вырос на 9,6% по сравнению с июнем, достигнув 191,1 тыс. рублей. Этот показатель стал самым высоким за последний год. По сравнению с июлем 2024 года рост составил 1,1% (189,1 тыс. рублей в июле 2024 года).

Лидерами рейтинга по среднему размеру потребительских кредитов стали Москва (370,2 тыс. рублей), Санкт-Петербург (285,3 тыс. рублей), Московская (261,7 тыс. рублей) и Тюменская (с ХМАО и ЯНАО) (218,8 тыс. рублей) области. Татарстан занимает пятое место.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Несмотря на общероссийскую тенденцию к росту среднего чека потребительского кредита, самые значительные темпы роста в июле по сравнению с июнем показали Москва (+23,8%), Санкт-Петербург (+14,2%), Красноярский край (+13,2%), а также Московская (+12%) и Иркутская (+11%) области.

— Средний размер потребительского кредита растет второй месяц подряд после небольшого сокращения в мае. Начиная со второй половины прошлого года средний чек потребкредита падал семь месяцев подряд, а пик этого падения пришелся на январь 2025 года, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, в июле 2025 года в Татарстане зафиксирован значительный рост выдачи потребительских кредитов по сравнению с предыдущим месяцем.

Рената Валеева