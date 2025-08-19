С июля татарстанцы стали брать больше потребкредитов

Фото: Максим Платонов

В июле 2025 года в Татарстане зафиксирован значительный рост выдачи потребительских кредитов по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребкредитов в регионе увеличилось на 15%. Это один из самых высоких показателей среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на НБКИ.

В то же время в целом по стране наблюдается сокращение количества выданных потребительских кредитов. В июле 2025 года было выдано 1,56 млн потребкредитов, что на 46,5% меньше, чем в июле 2024 года (2,92 млн).

Среди регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов в июле 2025 года значатся Москва (105 тыс.), Московская область (93,3 тыс.), Краснодарский край (64,7 тыс.), Тюменская (с ХМАО и ЯНАО) (56,2 тыс.) и Свердловская (53,8 тыс.) области.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Помимо Татарстана, серьезная динамика увеличения числа выданных потребкредитов в июле по сравнению с июнем зафиксирована в Республике Саха (Якутия) (+21,4%), Кемеровской области (+15,8%), Забайкальском крае (+15,1%) и Башкортостане (+15%).

— Рост выдачи потребительских кредитов наблюдается три последних месяца, однако это все равно почти в два раза меньше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что с конца 2024 года темпы потребкредитования в целом остаются примерно на одном уровне (1,2—1,6 млн в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации и некотором восстановительном росте. При этом одной из причин увеличения количества выданных кредитов наличными в июле 2025 года стала корректировка банками своих ставок в сторону уменьшения — средняя ПСК по потребкредитам в этом месяце сократилась сразу на 4 п. п., — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Количество новых кредитных карт, выданных в России с января по май 2025 года, сократилось на 51,4% по сравнению с тем же периодом 2024 года.



Рената Валеева