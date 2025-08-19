Российские юниоры установили мировой рекорд в кролевой эстафете на чемпионате мира

Фото: Артем Дергунов

Российская команда юных пловцов установила новый юниорский мировой рекорд в кролевой эстафете на чемпионате мира в Отопене, Румыния.

В составе команды Михаил Щербаков, Роман Жидков, Егор Прошин и Георгий Злотников финишировали с результатом 3 минуты 15,38 секунды в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Итальянская команда заняла 2-е место, отстав от россиян на 0,65 секунды, а третьими стали американцы с отставанием в 1,68 секунды.

Кроме того, на дистанции 400 метров вольным стилем победил россиянин Григорий Вековищев с результатом 3 минуты 46,64 секунды. Его соотечественник Егор Бабинич финишировал вторым, уступив 0,93 секунды, а 3-е место занял китаец Ху Хайбо с отставанием в 1,09 секунды.

Напомним, что россияне завоевали золото в комплексной эстафете на ЧМ в Сингапуре по водным видам спорта.



Анастасия Фартыгина