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Россияне завоевали золото в комплексной эстафете на ЧМ по водным видам спорта

15:56, 03.08.2025

Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев — показали впечатляющий результат 3 минуты 26,93 секунды, установив новый рекорд чемпионатов мира

Россияне завоевали золото в комплексной эстафете на ЧМ по водным видам спорта
Фото: realnoevremya.ru

Мужская сборная России по плаванию одержала победу в комплексной эстафете 4х100 метров на чемпионате мира в Сингапуре.

Российские пловцы — Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев — показали впечатляющий результат 3 минуты 26,93 секунды, установив новый рекорд чемпионатов мира.

На втором месте оказалась сборная Франции, а бронзовые медали завоевали пловцы из США. Эта победа стала важным достижением для российской команды и подчеркивает высокий уровень подготовки спортсменов.

Анастасия Фартыгина

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