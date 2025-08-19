«Лада» вырвала победу у «Ак Барса» по буллитам
Счет в игре открыл нападающий «Ак Барса» Тимофей Жулин. «Лада» смогла сравнять счет на 45-й минуте
Тольяттинская «Лада» в товарищеском матче одержала победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 2:1, выиграв серию буллитов. В составе «Ак Барса» преобладали резервисты, а «Лада» играла основой.
- Матч прошел на «Лада-Арене» в Тольятти. Счет в игре открыл нападающий «Ак Барса» Тимофей Жулин на 29-й минуте, ему ассистировал Рашит Самигуллин.
«Лада» смогла сравнять счет на 45-й минуте: отличился Иван Романов с передачи Андрея Обидина и Александра Хохлачева.
В овертайме обе команды имели шансы вырвать победу. В серии буллитов удача оказалась на стороне «Лады».
