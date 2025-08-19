Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на среду, 20 августа

17:38, 19.08.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал курс валют на среду, 20 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар упал на 0,08 рубля, а евро — на 0,53 рубля, юань вырос на 0,02 рубля,

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,35 рубля;
  • евро — 93,56 рубля;
  • юань — 11,17 рубля.
Анастасия Фартыгина

