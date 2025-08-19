Банк России опубликовал курс валют на среду, 20 августа
По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на среду, 20 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар упал на 0,08 рубля, а евро — на 0,53 рубля, юань вырос на 0,02 рубля,
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,35 рубля;
- евро — 93,56 рубля;
- юань — 11,17 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».