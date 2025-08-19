Завтра в Татарстане ожидаются сильный дождь, гроза и ветер
Усиление ветра достигнет 15—20 метров в секунду
ГУ МЧС России по Татарстану предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются местами по территории региона 20 августа.
По прогнозам синоптиков, ночью и утром ожидается туман, сильный дождь, гроза и усиление ветра до 15—20 метров в секунду. Неблагоприятные погодные явления сохранятся в течение дня.
Подробнее о погоде до 23 августа — в материале «Реального времени».
