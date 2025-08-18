В Татарстане до выходных ожидаются сильные дожди, грозы и шквалистый ветер

По предварительным данным, 22—23 августа, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь

Фото: Динар Фатыхов

По данным метеорологов, сегодня во второй половине дня и в течение суток 19 августа Татарстан окажется под влиянием активного циклона, смещающегося с юга. Прогнозируется облачная с прояснениями погода с дождями, местами сильными. Ожидаются грозы и сильный ветер с порывами 15—20 м/с, локально до 24 м/с. В отдельных районах возможен град. Ночью температура воздуха составит до 12, днем от 17 до 22 градусов.

Сегодня Гидрометцентр Татарстана также объявил штормовое предупреждение из-за непогоды 18 и 19 августа.

20 августа ночью на большей части территории сохранятся дожди, местами сильные. Днем, с отходом циклона, дожди пройдут местами в восточных районах. В течение суток местами сохранятся грозы, сильный ветер 15—20 м/с, возможен град. Ночью ожидается до 9 градусов, днем от 18 до 23.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

21 августа регион окажется в поле повышенного атмосферного давления, однако из-за близости фронтального раздела в дневные часы возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится до 8 градусов, днем прогреется от 20 до 25.

По предварительным данным, 22—23 августа в Татарстане местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха начнет повышаться и в дневные часы составит до 28.



Рената Валеева