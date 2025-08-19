Лесхозы Татарстана получили новую лесозаготовительную технику

Были закуплены и переданы лесхозам шесть сортиментовозов на базе КАМАЗа и 10 дровокольных линий

Парк лесозаготовительной техники подведомственных учреждений Минлесхоза Татарстана пополнился новой техникой. При поддержке раиса республики Рустама Минниханова были закуплены и переданы лесхозам шесть сортиментовозов на базе КАМАЗа и десять дровокольных линий.

Новая техника приобретена в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Республики Татарстан».

Как отметил начальник отдела управления имуществом, технического развития и охраны труда Минлесхоза РТ Нияз Имамиев, обновление парка техники позволит оптимизировать процессы заготовки и переработки древесины, повысить эффективность деятельности учреждений, а также обеспечить более высокую производительность и безопасность труда.

Рената Валеева