Сенатор предложил исключить студии из программы «Семейная ипотека»

В настоящее время программа не содержит требований к минимальной площади жилого помещения

Фото: Реальное время

Сенатор Андрей Кутепов обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность исключения квартир-студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров из программы «Семейная ипотека». Об этом пишет РИА «Новости».

— Просим рассмотреть возможность исключения квартир-студий, где жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, а также квартир менее 28 квадратных метров из программы «Семейная ипотека», — написал Кутепов в обращении.

Сенатор подчеркнул, что в настоящее время программа «Семейная ипотека» не содержит требований к минимальной площади жилого помещения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кутепов напомнил, что ранее Счетная палата уже предлагала «исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ с государственной поддержкой». Это предложение, по словам сенатора, было мотивировано необходимостью избежать стимулирования спроса на некомфортное жилье. Приобретение однокомнатной квартиры по программе с господдержкой может лишить семью возможности улучшить жилищные условия до полного погашения ипотеки или рождения еще одного ребенка.

— С квартирами-студиями ситуация еще сложнее, так как при отсутствии раздельных помещений члены семьи из двух человек не имеют возможности личного пространства для отдыха, а при рождении ребенка все процессы в семье (уход за ребенком, приготовление пищи, отдых) происходят в одном помещении. Таким образом, студия не может являться полноценным жильем для семьи, — резюмировал парламентарий, обосновывая необходимость исключения данного типа жилья из программы.

Ранее Леонид Слуцкий направил Михаилу Мишустину письмо с предложением рассмотреть возможность освобождения от уплаты НДФЛ граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей.

Рената Валеева