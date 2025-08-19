ЛДПР предложило освободить от НДФЛ граждан с доходом ниже 30 тысяч рублей

Фото: Мария Зверева

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением рассмотреть возможность освобождения от уплаты НДФЛ граждан, чей ежемесячный доход составляет менее 30 тыс. рублей. Текст письма имеется в распоряжении ТАСС.

Слуцкий подчеркивает, что в условиях экономической нестабильности и роста цен на основные товары и услуги, поддержка наиболее уязвимых слоев населения становится особенно важной, «особенно с учетом перехода с 1 января текущего года на прогрессивную шкалу налогообложения».

— Освобождение от НДФЛ для граждан с такими доходами позволит существенно улучшить их финансовое положение и повысить уровень жизни, — говорится в обращении.

— В связи с предстоящим формированием трехлетнего бюджета Российской Федерации, прошу рассмотреть возможность предусмотреть расходы на освобождение от налога на доходы физических лиц для граждан с доходом ниже 30 тыс. рублей в месяц, — пишет Слуцкий.

По словам лидера ЛДПР, сегодня около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей.

— Люди, которые получают 25-27 тысяч в месяц, живут на грани бедности, а государство еще с них собирает налоги. Это похоже на какое-то изощренное глумление, потому что человек, который еле сводит концы с концами, не должен отдавать последнее государству, — пояснил Слуцкий.

Он добавил, что «только кажется, что 13% с 30 тысяч — мелочь. На деле эта «мелочь» сохранит деньги для простых людей, приведет к небольшому, но росту семейного бюджета». Слуцкий также напомнил о поддержке прогрессивной шкалы налогообложения президентом России Владимиром Путиным.

