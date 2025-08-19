Слуцкий назвал «травмирующим опытом» свою работу в «Рубине»

Экс-тренер казанцев объяснил, почему решился на отъезд в Китай

Фото: Ринат Назметдинов

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал работу в казанском клубе «травмирующим опытом». Вместе с казанской командой специалист вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ) и был уволен зимой 2022 года.

Слуцкий сослался на уход футболистов-легионеров после начала СВО, что травмировало его в психологическом плане.

— Это был настолько травмирующий опыт. Всеми это было представлено: «Ничего страшного. Господи, бывает». Когда бывает?! Первый раз в истории! И я для себя решил, что пока у нас такая сложная геополитическая ситуация и российские клубы не играют в еврокубках, я для себя решил, что для меня интересно уехать работать за рубеж, — заявил Слуцкий в интервью «Smarent Pro Недвижимость».

Реальное время / realnoevremya.ru

В январе 2024 года Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шеньхуа». Российский тренер с командой выиграл Суперкубок Китая и дважды приводил к серебряным медалям чемпионата страны. Летом Слуцкий продлил контракт с «Шанхаем» до 2027 года.

Зульфат Шафигуллин