В Удмуртии задержан террорист, планировавший поджог поезда
По данным ФСБ, задержанный является сторонником запрещенной в РФ террористической организации
ФСБ предотвратила теракт на территории Удмуртии. В городе Глазове задержан уроженец одной из стран Центральной Азии, планировавший поджог железнодорожного состава и оправдывавший теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, задержанный является сторонником запрещенной в РФ террористической организации.
— У фигуранта изъяты компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон, содержащий инструкции по изготовлению средств террора, схему расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписку в мессенджере Telegram с членами международных террористических организаций, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (ст. 30 и ст. 205 УК РФ), публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете (ст. 205.2 УК РФ).
Подчеркивается, что задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Предотвращение теракта в Удмуртии демонстрирует эффективность работы российских спецслужб по выявлению и нейтрализации террористических угроз.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».