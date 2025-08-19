В Удмуртии задержан террорист, планировавший поджог поезда

По данным ФСБ, задержанный является сторонником запрещенной в РФ террористической организации

ФСБ предотвратила теракт на территории Удмуртии. В городе Глазове задержан уроженец одной из стран Центральной Азии, планировавший поджог железнодорожного состава и оправдывавший теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным ФСБ, задержанный является сторонником запрещенной в РФ террористической организации.

— У фигуранта изъяты компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон, содержащий инструкции по изготовлению средств террора, схему расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписку в мессенджере Telegram с членами международных террористических организаций, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту (ст. 30 и ст. 205 УК РФ), публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма в интернете (ст. 205.2 УК РФ).

Подчеркивается, что задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предотвращение теракта в Удмуртии демонстрирует эффективность работы российских спецслужб по выявлению и нейтрализации террористических угроз.

Рената Валеева