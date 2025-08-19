«Рубин» завершил пятый тур РПЛ на четвертом месте в таблице

Казанцы отстают от лидирующего «Локомотива» на три очка

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» завершил на четвертом месте в турнирной таблице пятый тур Российской премьер-лиги (РПЛ). От лидирующего «Локомотива» команду Рашида Рахимова отделяет три очка.

В пятом туре «Рубин» дома обыграл «Ростов» со счетом 1:0. После победы в активе казанцев стало 10 очков, команда поднялась на четвертое место. Выше «Рубина» в турнирной таблице чемпионата находятся «Локомотив» (13 очков), «Краснодар» (12 очков) и ЦСКА (11 очков).

Вице-чемпион страны «Зенит» с шестью баллами идет на девятой строчке РПЛ. Московский «Спартак» занимает 13-е место с пятью очками. Замыкает турнирную таблицу чемпионата «Сочи» с одним набранным баллом в пяти турах.

Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет в Казани со «Спартаком», игра пройдет 23 августа в 14.00 по московскому времени. Казанцы не проигрывают на домашнем стадионе 14 игр подряд.

Зульфат Шафигуллин