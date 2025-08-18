В сборной России объяснили включение Ставера в расширенный состав

Голкипер «Рубина» провел неплохой старт сезона

Фото: Динар Фатыхов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов объяснил включение Евгения Ставера в расширенный состав на матчи с Иорданией и Катаром. Голкипер «Рубина» во второй раз в карьере приглашен на сбор национальной команды.

— Женя начал новый сезон и провел стартовый отрезок неплохо. В матче с ЦСКА пропустил пять мячей — это, конечно, много. Но грубых ошибок не допускал. Надежность и количество голевых ошибок — главные критерии, на которые мы смотрим при отборе в национальную команду, — сказал Кафанов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ставер в нынешнем сезоне провел пять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Вратарь «Рубина» пропустил восемь мячей, проведя две «сухие» игры в чемпионате. Это второй сезон голкипера в казанском клубе после перехода из красноярского «Енисея».

Впервые Ставер был вызван в сборную России в марте, но не сыграл ни одного матча.

Зульфат Шафигуллин