Чебоксарский завод обеспечит Елабужский автозавод компонентами для экскаваторов-погрузчиков
Елабужский автомобильный завод будет оснащен ведущими мостами российского производства, разработанными специально для экскаваторов-погрузчиков ELAZ. Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) начнет их серийный выпуск в 2026 году, полностью заместив импортные аналоги.
Конструкторскую документацию на четыре модификации ведущих мостов разработала компания «Априорные решения машин» (ООО «АРМ»), резидент Сколково. Опытную партию выпустит ЧЗСА, после чего в начале 2026 года ими будут оснащены экскаваторы-погрузчики, производимые на ЕлАЗ.
Важно отметить, что новые мосты не являются копией импортных аналогов, а разработаны с учетом всех требований к локализации дорожно-строительной техники, передает ТАСС.
Соглашение о сотрудничестве и поставках продукции на сумму 2,5 млрд рублей было подписано между ЧЗСА и ЕлАЗ еще в 2024 году в рамках «Иннопрома».
В период с 2026 по 2030 год ЧЗСА планирует поставить Елабужскому автомобильному заводу более 4,3 тыс. мостов.
