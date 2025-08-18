Чебоксарский завод обеспечит Елабужский автозавод компонентами для экскаваторов-погрузчиков

Соглашение о сотрудничестве и поставках продукции на сумму 2,5 млрд рублей было подписано между ЧЗСА и ЕлАЗ еще в 2024 году

Елабужский автомобильный завод будет оснащен ведущими мостами российского производства, разработанными специально для экскаваторов-погрузчиков ELAZ. Чебоксарский завод силовых агрегатов (ЧЗСА) начнет их серийный выпуск в 2026 году, полностью заместив импортные аналоги.

Конструкторскую документацию на четыре модификации ведущих мостов разработала компания «Априорные решения машин» (ООО «АРМ»), резидент Сколково. Опытную партию выпустит ЧЗСА, после чего в начале 2026 года ими будут оснащены экскаваторы-погрузчики, производимые на ЕлАЗ.

Важно отметить, что новые мосты не являются копией импортных аналогов, а разработаны с учетом всех требований к локализации дорожно-строительной техники, передает ТАСС.

В период с 2026 по 2030 год ЧЗСА планирует поставить Елабужскому автомобильному заводу более 4,3 тыс. мостов.



