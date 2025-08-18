Издатели предупредили о подделках книг с помощью ИИ после обнаружения «копий» мемуаров Риса Джеймса на Amazon

Ассоциация издателей заявила о росте числа поддельных книг с ИИ и призвала онлайн-ретейлеров активнее их удалять

На онлайн-площадках, включая Amazon, появились поддельные версии книг, созданные с помощью искусственного интеллекта. Издательская ассоциация Великобритании заявила, что распространение низкокачественного контента угрожает подорвать доверие покупателей и нанести ущерб авторам, издателям и торговым площадкам.

Поводом к обсуждению стала ситуация вокруг мемуаров комика Риса Джеймса You’ll Like It When You Get There: A Life Lived Reluctantly. Автор обнаружил на Amazon несколько книг с его именем, выполненных в стиле биографий, но не имеющих отношения к оригиналу. Среди них были издания с названиями Rhys James: The Untold Story of a British Stand-up Comedian и Rhys James: Crafting Laughter in a Changing World. Электронные версии продавались по цене £7,99, печатные — от £12,99 до £13,99. Все эти позиции впоследствии были удалены.

Помимо книг с именем Джеймса, на Amazon выявили публикации о телеведущей Джулии Брэдбери, чья новая книга должна выйти в сентябре 2025 года, и о бывшем премьер-министре Ирландии Лео Варадкаре, чьи мемуары также готовятся к выпуску осенью. Были обнаружены и другие названия, которые касаются известных личностей: певицы Энни Леннокс, актера Дэвида Джейсона, танцовщицы Ширли Баллас и радиоведущего Грега Джеймса. Все эти книги публиковались под разными именами, такими как Ed Frank, FD Rollins и Sarah Williams.

Эксперты отмечают, что проблема «поддельных версий» новых книг существует не первый год. В 2022 году фиксировались случаи публикации так называемых «рабочих тетрадей» и кратких пересказов, которые выдавались за оригиналы, но представляли собой несколько сотен слов низкого качества. Тогда издательская ассоциация предупреждала покупателей, что подобные издания часто нарушают авторские права и эксплуатируют труд писателей.

Amazon сообщил, что проводит проверку указанных книг на соответствие правилам размещения контента. Представители компании подчеркнули, что у площадки есть собственные алгоритмы и ручные механизмы контроля, которые позволяют выявлять нарушения. В случае обнаружения нарушений товары удаляются. Компания напомнила, что ранее снизила лимиты на количество новых публикаций через сервис Kindle Direct Publishing, чтобы сократить число недобросовестных изданий, и ввела обязательную верификацию личности авторов в Великобритании. Также Amazon ограничил возможность публикации пересказов и пособий по уже выпущенным книгам. Компания заявила, что продолжит совершенствовать систему защиты покупателей в условиях быстрого развития генеративных ИИ-технологий.

Издатели считают, что без жесткого контроля онлайн-ретейлеров количество низкокачественных изданий будет расти. Они предупреждают: если эта тенденция сохранится, рынок столкнется с падением доверия и риском снижения продаж легальных книг.

Екатерина Петрова