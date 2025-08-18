В Казани частично ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города и республики
Ограничения будут действовать поэтапно, начиная с 22 августа и заканчивая 1 сентября
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города Казани и Дню республики, в ряде районов города будут введены частичные ограничения движения транспорта.
Ограничения будут действовать поэтапно, начиная с 22 августа и заканчивая 1 сентября, и коснутся центральных улиц и площадей города. Администрация города просит водителей заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки.
Список участков дорог, где будут введены ограничения:
- С 7.00 22 августа до 18.00 31 августа: ул. Кремлевская (от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая), включая Ивановский спуск до ул. Профсоюзной.
- С 00.00 24 августа до 24.00 30 августа: ул. С. Хакима (от ул. Декабристов до ул. Абсалямова) и территория возле Центра семьи «Казан».
- С 23.00 27 августа до 5.00 28 августа: пл. Тысячелетия (от ул. Ташаяк до ул. Батурина).
- С 23.00 28 августа до 5.00 29 августа: пл. Тысячелетия (от ул. Ташаяк до ул. Батурина).
- С 20.00 28 августа до 11.00 31 августа: ул. Ш. Марджани (от ул. Татарстан до ул. Ф. Карима), ул. К. Насыри (от ул. Татарстан до ул. Ф. Карима), ул. З. Султана (от ул. Г. Тукая до ул. К. Насыри).
- С 21.00 29 августа до 5.00 31 августа: пл. Тысячелетия (от ул. Ташаяк до ул. Батурина), ул. Лево-Булачная (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия), ул. Право-Булачная (от ул. Чернышевского до пл. Тысячелетия), ул. Ташаяк (от ул. Московской до ул. Право-Булачной), ул. Профсоюзная (от ул. Чернышевского до ул. Баумана), ул. Баумана (от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской набережной), спуск от пл. Первого Мая до ул. Баумана, проезд между цирком и Центральным стадионом.
- С 7.00 30 августа до 18.00 31 августа: ул. Батурина (от ул. Большой Красной до ул. Кремлевской набережной в обоих направлениях), съезд с пл. Тысячелетия на ул. Батурина.
- С 23.00 31 августа до 5.00 1 сентября: пл. Тысячелетия (от ул. Ташаяк до ул. Батурина).
Дополнительные ограничения:
- С 23.00 22 августа до 23.00 2 сентября будет закрыта парковка у Центрального стадиона и местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова.
- 30 августа акватория реки Казанки будет недоступна для движения маломерных судов.
Напомним, хедлайнерами концерта в честь Дня Республики станут Татьяна Буланова и Хор Турецкого.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».