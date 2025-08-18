«Виновата» популярность среди молодежи: выступление Татьяны Булановой на День Казани оценили в 5-6 млн

По словам директора международного концертного агентства, гонорар артистки значительно вырос по сравнению с предыдущими годами.

Фото: Динар Фатыхов

Директор международного концертного агентства RocketBooking Антон Добрин оценил стоимость выступления известной певицы Татьяны Булановой на праздничных мероприятиях по случаю Дня Казани и Татарстана у Центра семьи «Казан». По его словам, гонорар артистки значительно вырос по сравнению с предыдущими годами.

— Текущая стоимость выступления певицы на городском празднике может составить от 3 до 5 миллионов рублей. В эту сумму входит непосредственно гонорар исполнительницы. Общие расходы на организацию выступления, включая переезд, проживание и питание (бытовой райдер), могут достичь 4-5 миллионов рублей, — поделился в разговоре с «Реальным временем» Добрин.

Как отмечает директор агентства, рост цен на услуги артистов связан с увеличением популярности «старых» артистов среди молодежи. К ним можно отнести Буланову, Надежду Кадышеву, Леонида Агутина и других.

Напомним, что сегодня начальник управления культуры Исполкома Казани анонсировал череду праздничных концертов и мероприятий, приуроченных ко дню Татарстана.

«На разогреве» у популярной среди молодого поколения исполнительницы будут «Хор Турецкого», артисты казанской филармонии и популярные локальные певцы и группы. Завершится праздник салютом — в 22.00. Точки для обзора будут доступны вдоль всей Казанской набережной — от Центра ГИМС до моста «Миллениум».

Реальное время / realnoevremya.ru

Для любителей классической музыки на площади перед Дворцом земледельцев пройдет в 20.00 оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованный Государственным симфоническим оркестром Татарстана под управлением маэстро Александра Сладковского. Солисты: Альбина Шагимуратова, а также лауреаты международного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки Екатерина Лукаш, Константин Федотов, Иван Бородулин.

Дмитрий Зайцев