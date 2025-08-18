«Виновата» популярность среди молодежи: выступление Татьяны Булановой на День Казани оценили в 5-6 млн
По словам директора международного концертного агентства, гонорар артистки значительно вырос по сравнению с предыдущими годами.
Директор международного концертного агентства RocketBooking Антон Добрин оценил стоимость выступления известной певицы Татьяны Булановой на праздничных мероприятиях по случаю Дня Казани и Татарстана у Центра семьи «Казан». По его словам, гонорар артистки значительно вырос по сравнению с предыдущими годами.
Как отмечает директор агентства, рост цен на услуги артистов связан с увеличением популярности «старых» артистов среди молодежи. К ним можно отнести Буланову, Надежду Кадышеву, Леонида Агутина и других.
Напомним, что сегодня начальник управления культуры Исполкома Казани анонсировал череду праздничных концертов и мероприятий, приуроченных ко дню Татарстана.
«На разогреве» у популярной среди молодого поколения исполнительницы будут «Хор Турецкого», артисты казанской филармонии и популярные локальные певцы и группы. Завершится праздник салютом — в 22.00. Точки для обзора будут доступны вдоль всей Казанской набережной — от Центра ГИМС до моста «Миллениум».
Для любителей классической музыки на площади перед Дворцом земледельцев пройдет в 20.00 оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень», организованный Государственным симфоническим оркестром Татарстана под управлением маэстро Александра Сладковского. Солисты: Альбина Шагимуратова, а также лауреаты международного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки Екатерина Лукаш, Константин Федотов, Иван Бородулин.
