Новый автобус КАМАЗа вышел на маршрут в поселке Солнечном Хабаровского края
Автобус приобретен в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Хабаровского края»
В поселке Солнечном начал работу новый автобус KAMAZ-4280-F5 VEGA, предназначенный для обслуживания населения, включая маломобильные группы граждан. Автобус приобретен в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Хабаровского края» и поставлен официальным дилером ПАО «КАМАЗ» — ООО «Сониктранс».
Новый автобус будет курсировать по маршруту 105а: «п. Солнечный — ул. Подсобное Хозяйство».
— Приобретение автобуса стало возможным благодаря участию администрации поселения в программе субсидирования, — пишет пресс-служба компании.
