Куратор теракта в «Крокусе» заставил исполнителей жарить шашлык для конспирации

Куратор дал указание одному из исполнителей встретиться с другим участником, а затем отправиться в место получения оружия

Фото: Артем Дергунов

Куратор исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» дал им указание пожарить шашлык в лесополосе, чтобы замаскировать подготовку к преступлению. Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно материалам, 21 марта 2024 года куратор, известный как Сайфулло*, дал указание одному из исполнителей, Фаридуни*, встретиться с другим участником, Мирзоевым*, а затем отправиться в место получения оружия.

— Кроме этого, чтобы завуалировать свое нахождение в лесополосе, было дано указание купить мангал, мясо и жарить шашлык до приезда Гадоева*, — говорится в материалах дела. Гадоев, предположительно, и передал исполнителям оружие.

Один из соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье ранее был осужден в Таджикистане за призывы к насильственному изменению конституционного строя.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 получили ранения. Ущерб от теракта оценивается примерно в 6 миллиардов рублей.

В настоящее время на скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в совершении теракта, а остальным предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности. Общая сумма гражданских исков о компенсации морального и материального вреда, предъявленных фигурантам, составляет 68 млн рублей.

Рената Валеева