Соучастник теракта в «Крокусе» ранее был осужден в Таджикистане за призывы к свержению власти
После освобождения из тюрьмы в Таджикистане Исмоилов* приезжал в Россию для работы
Один из соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье ранее был осужден в Таджикистане за призывы к насильственному изменению конституционного строя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В 2016 году Зубайдулло Исмоилов* был признан виновным в публичных призывах к свержению власти и приговорен к реальному сроку лишения свободы. После освобождения из тюрьмы в Таджикистане Исмоилов* приезжал в Россию для работы.
18 августа стало известно, что Исмоилов* скрывался от правоохранительных органов в мечети в Дагестане.
Накануне сообщалось, что еще один соучастник теракта, Умеджон Солиев*, ранее совершил разбой в Таджикистане.
Справка
* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
