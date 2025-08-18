Соучастник теракта в «Крокусе» ранее был осужден в Таджикистане за призывы к свержению власти

После освобождения из тюрьмы в Таджикистане Исмоилов* приезжал в Россию для работы

Один из соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье ранее был осужден в Таджикистане за призывы к насильственному изменению конституционного строя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В 2016 году Зубайдулло Исмоилов* был признан виновным в публичных призывах к свержению власти и приговорен к реальному сроку лишения свободы. После освобождения из тюрьмы в Таджикистане Исмоилов* приезжал в Россию для работы.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

18 августа стало известно, что Исмоилов* скрывался от правоохранительных органов в мечети в Дагестане.

Накануне сообщалось, что еще один соучастник теракта, Умеджон Солиев*, ранее совершил разбой в Таджикистане.

Рената Валеева