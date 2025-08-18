Татарстан вошел в топ-15 регионов России по доле работников с высокой зарплатой

В целом по России доля работников с зарплатой выше среднероссийской составляет 32,4%

Фото: Михаил Захаров

Татарстан занял 14-е место в рейтинге регионов России по доле работающих граждан с высокими зарплатами. Согласно исследованию РИА «Новости», 37,5% жителей республики получают зарплату, превышающую средний показатель по стране, а 7,5% зарабатывают более двух средних зарплат.

В целом по России доля работников с зарплатой выше среднероссийской составляет 32,4%. При этом в 19 регионах этот показатель выше, чем в среднем по стране, а в 15 регионах — менее 15%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где почти две трети работников получают зарплату выше средней по России. Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ (55,1%) и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (52,7%) соответственно. В пятерку лидеров также вошли Магаданская область (52,5%) и Ненецкий автономный округ (52,3%).

33% молодых специалистов рассчитывают на зарплату от 200 тыс. рублей ежемесячно на пике своей карьеры.



Рената Валеева