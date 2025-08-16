Новости общества

Зарплата мечты: молодые россияне назвали желаемую сумму на пике карьеры

17:58, 16.08.2025

Более трети молодых специалистов рассчитывают на зарплату от 200 тысяч рублей на пике своей карьеры

Фото: Sigmund на Unsplash

Масштабное исследование показало амбициозные карьерные планы российской молодежи. 33% молодых специалистов рассчитывают на зарплату от 200 тысяч рублей ежемесячно на пике своей карьеры.

Исследование, проведенное СберСтрахованием жизни, СберНПФ и сервисом Работа.ру, показало, что большинство респондентов связывает пик карьеры с возрастом 36—40 лет (44%).

Текущие доходы молодежи распределены следующим образом: четверть опрошенных (27%) получает до 50 тысяч рублей, примерно столько же (27%) — свыше 101 тысячи рублей. При этом 22% зарабатывают от 51 до 80 тысяч рублей, а 24% — от 81 до 100 тысяч рублей.

Эксперты отмечают растущую финансовую грамотность молодежи. По словам представителей Сбербанка, молодые россияне все чаще задумываются о долгосрочном планировании и используют различные инструменты для сохранения и приумножения капитала. Государство поддерживает такие инициативы, предоставляя различные формы софинансирования сберегательных программ.

Статистика подтверждает, что финансовое планирование стало важной частью жизни молодых россиян. 75% респондентов формируют накопления, средний срок которых составляет 10 лет. Главной целью сбережений остается покупка недвижимости (73%), за ней следует подготовка к будущей пенсии (46%).

Основные инструменты для накопления средств — банковские вклады (их используют 88% опрошенных). Также молодежь инвестирует в акции и облигации (24%), хранит наличные (20%), участвует в программах страхования жизни (17%), вкладывает в недвижимость (12%) и золото (10%).

