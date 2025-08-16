Зарплата мечты: молодые россияне назвали желаемую сумму на пике карьеры

Более трети молодых специалистов рассчитывают на зарплату от 200 тысяч рублей на пике своей карьеры

Масштабное исследование показало амбициозные карьерные планы российской молодежи. 33% молодых специалистов рассчитывают на зарплату от 200 тысяч рублей ежемесячно на пике своей карьеры.

Исследование, проведенное СберСтрахованием жизни, СберНПФ и сервисом Работа.ру, показало, что большинство респондентов связывает пик карьеры с возрастом 36—40 лет (44%).

Текущие доходы молодежи распределены следующим образом: четверть опрошенных (27%) получает до 50 тысяч рублей, примерно столько же (27%) — свыше 101 тысячи рублей. При этом 22% зарабатывают от 51 до 80 тысяч рублей, а 24% — от 81 до 100 тысяч рублей.

Эксперты отмечают растущую финансовую грамотность молодежи. По словам представителей Сбербанка, молодые россияне все чаще задумываются о долгосрочном планировании и используют различные инструменты для сохранения и приумножения капитала. Государство поддерживает такие инициативы, предоставляя различные формы софинансирования сберегательных программ.

Статистика подтверждает, что финансовое планирование стало важной частью жизни молодых россиян. 75% респондентов формируют накопления, средний срок которых составляет 10 лет. Главной целью сбережений остается покупка недвижимости (73%), за ней следует подготовка к будущей пенсии (46%).

Основные инструменты для накопления средств — банковские вклады (их используют 88% опрошенных). Также молодежь инвестирует в акции и облигации (24%), хранит наличные (20%), участвует в программах страхования жизни (17%), вкладывает в недвижимость (12%) и золото (10%).

Напомним, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Набережных Челнах стали экспедитор по перевозке грузов, машинист автогрейдера и водитель автомобиля.



Наталья Жирнова