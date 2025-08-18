Полина Кудерметова успешно стартовала на турнире WTA 250 в Кливленде

Она одержала победу над американкой Катриной Скотт

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй раунд турнира категории WTA 250, проходящего в американском Кливленде, с призовым фондом более $275 тысяч. Об этом пишет РИА «Новости».

В матче первого круга Кудерметова, занимающая 60-е место в мировом рейтинге, одержала победу над американкой Катриной Скотт (567-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во втором раунде Полина Кудерметова встретится с немецкой теннисисткой Евой Лис, занимающей 62-е место в рейтинге WTA. Лис в первом круге неожиданно обыграла третью сеяную турнира, австралийку Майю Джойнт (44-я ракетка мира).

Ее сестра, Вероника Кудерметова, не смогла пробиться в финал турнира категории WTA 1000 в Цинциннати.

Рената Валеева