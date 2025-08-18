Вероника Кудерметова уступила в полуфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати

Призовой фонд турнира составляет более $5,1 млн

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в финал турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США) с призовым фондом более $5,1 млн. Об этом пишет РИА «Новости».

В полуфинальном матче Кудерметова, занимающая 36-е место в мировом рейтинге, проиграла итальянке Жасмин Паолини, девятой ракетке мира, со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 3:6. Поединок продолжался 2 часа 20 минут.

В финале Жасмин Паолини встретится с третьей ракеткой мира, полькой Игой Швёнтек.

Ранее в четвертьфинале уроженка Казани обыграла Варвару Грачеву, представлявшую Францию.

Рената Валеева