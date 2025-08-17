Новости общества

11:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хамзат Чимаев завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе

09:01, 17.08.2025

Непобежденный рекорд Чимаева в ММА достиг 15 побед и 0 поражений

Хамзат Чимаев завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе
Фото: скриншот из видео "UFC 319: Хамзат Чимаев - Слова после боя" с RuTube

В ночь с 16 на 17 августа по московскому времени на арене United Center в Чикаго (США) состоялся турнир UFC 319, главным событием которого стал титульный бой в среднем весе между Дрикусом дю Плесси (ЮАР) и Хамзатом Чимаевым (ОАЭ).

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Хамзата Чимаева единогласным решением судей. Эта победа принесла Чимаеву звание нового чемпиона UFC в среднем весе.

Таким образом, непобежденный рекорд Хамзата Чимаева в ММА достиг 15 побед и 0 поражений. Для Дрикуса дю Плесси это поражение стало третьим в его карьере и первым в рамках UFC. В его активе 22 победы.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также