За сутки в Татарстане произошло три пожара

За сутки 15 августа в Татарстане произошло три пожара в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Пожарные шесть раз выезжали по ложным вызовам и семь — на взаимодействие с другими службами. Кроме того, они семь раз участвовали в ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах происшествий не зафиксировано.

Напомним, благодаря газовикам в Казани удалось избежать 12,5 тысячи аварий. 247 жителей Татарстана были оштрафованы за отказ предоставить доступ для проведения проверки плит и водонагревательных колонок. Общая сумма штрафов составила почти 900 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина