За сутки в Татарстане произошло три пожара
На водных объектах происшествий не зафиксировано
За сутки 15 августа в Татарстане произошло три пожара в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Пожарные шесть раз выезжали по ложным вызовам и семь — на взаимодействие с другими службами. Кроме того, они семь раз участвовали в ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах происшествий не зафиксировано.
Напомним, благодаря газовикам в Казани удалось избежать 12,5 тысячи аварий. 247 жителей Татарстана были оштрафованы за отказ предоставить доступ для проведения проверки плит и водонагревательных колонок. Общая сумма штрафов составила почти 900 тыс. рублей.
